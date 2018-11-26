Евразийский межправсовет обсудит в Минске проекты соглашений об акцизах и регулировании алкогольного рынка

Минск, 26 ноября. На заседании Евразийского межправительственного совета 27 ноября в Минске планируется обсудить проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.



Кроме того, члены совета, встреча которых пройдет под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, рассмотрят перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики.



Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, ряд других тем наднационального регулирования.



Главам правительств будут представлены совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018—2019 годы. "Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018—2020 годы. Будет подписано соглашение о порядке обращения в союзе продукции, требования к которой не установлены союзными техрегламентами", — уточнили в пресс-службе.