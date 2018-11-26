Более 3 млн кубометров древесины реализовано на годовых биржевых торгах

Минск, 26 ноября. 3,1 млн куб. м древесины в заготовленном виде ресурса 2019 года на общую сумму 194,9 млн рублей реализовано в ходе годовых биржевых торгов, состоявшихся 21—23 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).



Как сообщили БелаПАН на бирже, в соответствии с утвержденным планом торги проходили в три этапа.



В первый день осуществлялась реализация фанерного и пиловочного бревна твердолиственных пород. Общий объем древесного сырья (круглых лесоматериалов), выставленного на торги Министерством лесного хозяйства, составил 424,68 тыс. куб. м.



По итогам торговой сессии выкуплен весь предложенный ресурс, в том числе 405 тыс. куб. м фанерного сырья для лущения, 1,4 тыс. куб. м фанерного сырья для строгания и 18,3 тыс. куб. м пиловочного бревна твердолиственных пород. 57% реализованной в ходе биржевых торгов древесины (231 тыс. куб. м) приобрели предприятия Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк развития Республики Беларусь", 27% (120,4 тыс. куб м) — предприятия концерна "Беллесбумпром", а оставшиеся 16% (73,28 тыс. куб м) — частные белорусские и иностранные деревообрабатывающие компании. Таким образом, общая сумма сделок, совершенных в первый день годовых торгов, превысила 45 млн рублей.



Во второй день годовых биржевых торгов реализовано 1 млн 117,85 тыс. куб. м пиловочного бревна хвойных и мягколиственных пород на 93,31 млн рублей. По итогам торговой сессии выкуплено 77% общего объема древесного сырья (1 млн 449,32 тыс. куб. м), выставленного Минлесхозом на биржевую площадку.



Практически весь ресурс (922,37 тыс. куб. м, или 83% реализованной продукции) приобрели частные белорусские и иностранные деревообработчики, в то время как на долю лесхозов пришлось 142,38 тыс. куб. м (12% общего объема продаж), предприятий концерна — 49,4 тыс. куб. м (4%), Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности — 3,7 тыс. куб. м (менее 1%).



В третий день торгов на БУТБ прошли сразу две торговые сессии: по балансовой древесине и по сырью древесному технологическому. В результате первой из них реализовано 946,34 тыс. куб м балансов, или 78% выставленного объема (1,2 млн куб. м) на 56,59 млн рублей. Наибольший объем сделок обеспечили крупные частные деревообработчики, закупив 438.54 тыс. куб. м балансов хвойных пород, что составило 46% общего объема реализации. На втором месте расположились предприятия концерна "Беллесбумпром" с объемом закупки 300 тыс. балансов хвойных пород (32% всей реализованной древесины). Третье место с объемом 207,8 тыс. куб. м (22%) заняли предприятия холдинга.



По итогам второй торговой сессии 23 ноября реализовано 653,42 тыс. куб. м сырья древесного технологического, или 54% выставленного на биржевые торги объема. Львиную долю реализованного ресурса (563,96 тыс. куб. м) приобрели частные белорусские и иностранные деревообрабатывающие компании. Предприятия холдинга закупили 82,86 тыс. куб. м древесины (13%), а оставшийся 1% (6,6 тыс. куб. м) достался предприятиям концерна.