Румас: Некоторые области не выполняют прогноз по валовому региональному продукту

Минск, 26 ноября. Правительство работает над тем, чтобы сохранить в 2019 году темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 103,5%, заявил премьер-министр Сергей Румас 26 ноября во время доклада Александру Лукашенко правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.



"По итогам года правительство принимает меры по сохранению темпов роста ВВП на уровне 103,5%. Однако некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту. Действительно, компенсировать снижение производства сельхозпродукции и наверстать это отставание непросто. Мы вместе с облисполкомами работаем над этой задачей", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.



По его словам, экономика развивается в рамках утвержденного на 2018 год прогноза. По итогам работы за 10 месяцев все 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнены. "В границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона — Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут другие области", — отметил премьер-министр.



Он подчеркнул, что наиболее чувствительными вопросами для населения, по которым оно оценивает результаты работы экономики, являются уровень зарплат и пенсий, вопросы занятости, цен и стабильности курса белорусского рубля.



"Что касается доходов населения, реальный рост зарплаты за 10 месяцев текущего года составил 112,3% к аналогичному уровню прошлого года. Это значительно превышает прогнозный параметр. Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила тысячу рублей. В реальном секторе экономики зарплата выше — 1,075 тысячи рублей. В целом в четвертом квартале целевая задача в 1 тысячу рублей в стране будет обеспечена", — заявил Румас.



Глава правительства уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 рублей, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников "оценивается на уровне 800 рублей", добавил он.



В январе—октябре прирост ВВП Беларуси составил 3,5%, что является официальным прогнозным показателем на 2018 год.