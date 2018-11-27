Премьер-министры Беларуси и Кыргызстана открыли в Минске памятный знак Чингизу Айтматову

Минск, 27 ноября. Премьер-министры Беларуси Сергей Румас и Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев открыли 26 ноября памятный знак Чингизу Айтматову в минском парке, который носит имя писателя.



Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, памятный знак создан по инициативе киргизской стороны белорусским скульптором Алесем Шатило. В 2018 году отмечается 90-летие со дня рождения Чингиза Айтматова.



В церемонии торжественного открытия памятного знака приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, представители государственных органов и организаций Беларуси, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и общественности.



Как отметил Румас, 2018 год знаковый для белорусско-киргизского сотрудничества: в январе страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений.



"За четверть века наши страны не на словах, а на деле выстроили прочные связи для конструктивного взаимодействия, основанного на принципах дружбы, партнерства и взаимного уважения", — сказал премьер-министр Беларуси.



Он напомнил, что именем Чингиза Айтматова названы улицы в Бишкеке, Казани, Анкаре, Баку, Астане, Ташкенте, Люксембурге, ряд объектов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. "И я рад, что такой объект появился и в Минске, — подчеркнул Румас. — Мы придаем этому важное значение не только с точки зрения дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами. Тем самым мы отдаем дань глубокого уважения великому писателю и гуманисту, которого чтут и помнят в Беларуси".



В свою очередь Мухаммедкалый Абылгазиев от имени киргизского народа и президента Кыргызской Республики высказал слова благодарности белорусскому народу, руководству страны, а также Мингорисполкому за решение о присвоении имени Чингиза Айтматова одному из парков белорусской столицы.



"Весть об увековечивании памяти столь значимого для нас человека, внесшего большой вклад не только в жизни кыргызстанцев, но и всего мира, была воспринята с большой радостью в Кыргызстане и расценена как дань глубокого уважения к памяти писателя", — сказал премьер. Он выразил уверенность, что парк имени Айтматова "будет служить ярким символом дружбы между двумя народами".