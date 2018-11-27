Белорусский рубль снизился к трем основным валютам, доллар США подорожал более чем на копейку

Минск, 27 ноября. 27 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.







По итогам торгов курс евро вырос на 0,0048 рубля (0,20%) и составил 2,4118 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0136 рубля (0,64%) и составил 2,1310 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0096 рубля (0,30%) и составил 3,1948 белорусского рубля за 100 российских.





В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 60,5 доллара США.







В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 11.30 на 0,2728 рубля и составил 66,78 рубля.