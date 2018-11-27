Госнаград удостоены более 130 представителей различных сфер деятельности, в том числе Макей и Абельская

Минск, 27 ноября. Государственных наград удостоены 134 представителя различных сфер деятельности, сообщает пресс-служба президента.



Орденом Отечества III степени награждены министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, ректор Белорусского государственного экономического университета Владимир Шимов, генеральный директор государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии — директор государственного научного учреждения "Институт порошковой металлургии" Александр Ильющенко, генеральный директор ЗАО "Витэкс" Виктор Терещенко.



Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская, председатель Белорусской общественной организации офицеров инженерных войск Павел Гутенко, ведущий редактор главного выпуска республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Алина Шрубок удостоены ордена Почета.



Заслуги профессора-консультанта кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках Белорусского государственного экономического университета Геннадия Короленка отмечены орденом Франциска Скорины.



Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 841-й гвардейской группы артиллерии 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил, подполковник Владимир Двоежонов награжден медалью "За спасенную жизнь".



Медали "За отвагу" удостоен бывший старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №18 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.



Значительная группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов удостоена медалей "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в охране государственной границы".



Несколько десятков человек удостоены медали "За трудовые заслуги", а также медали Франциска Скорины.



Кроме того, указом присвоены почетные звания Республики Беларусь представителям сфер культуры, искусства, науки, образования, промышленности, архитектуры.



Звание "Народный артист Беларуси" присвоено ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зое Белохвостик, "Заслуженный артист Республики Беларусь" — артисту-вокалисту (солисту) Могилевской областной филармонии Искуи Абалян-Боровской, "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь" — доценту кафедры интерьера и оборудования Белорусской государственной академии искусств Виктору Барабанцеву, "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" — первому заместителю главного редактора учреждения Администрации президента "Издательский дом "Беларусь сегодня" Михаилу Лебедику, "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" — заведующему кафедрой экономической теории Белорусского государственного экономического университета Виктору Воробьеву.



Также работники белорусских вузов удостоены звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь".



Звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" удостоены работники сферы промышленности.

