Автомобильная дорога Речица — Калинковичи будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства

Минск, 27 ноября. Участок автомобильной дороги М10 Речица — Калинковичи будет реконструирован на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко № 461 "О реконструкции автомобильной дороги".



Документ определяет условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 протяженностью 85 км (109,9—195,15 км), сообщает пресс-служба президента.



При поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера. Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет. По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства.



Во время реализации первого проекта государственно-частного партнерства предполагается использовать лучшие мировые стандарты и подходы, направленные на повышение безопасности и развитие транспортной инфраструктуры региона, говорится в сообщении.