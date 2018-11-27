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Дата распечатки: 27.11.2018 13:08
 
27.11.2018 12:39 Экономика, Финансы, Беларусь — Евросоюз

Автомобильная дорога Речица — Калинковичи будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства

Минск, 27 ноября. Участок автомобильной дороги М10 Речица — Калинковичи будет реконструирован на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко № 461 "О реконструкции автомобильной дороги".

Документ определяет условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 протяженностью 85 км (109,9—195,15 км), сообщает пресс-служба президента.

При поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера. Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет. По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства.

Во время реализации первого проекта государственно-частного партнерства предполагается использовать лучшие мировые стандарты и подходы, направленные на повышение безопасности и развитие транспортной инфраструктуры региона, говорится в сообщении.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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