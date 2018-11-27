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Дата распечатки: 27.11.2018 14:53
 
27.11.2018 12:09 Фото

Заседание Межправсовета ЕАЭС проходит в Минске

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27 ноября в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств встречаются в узком составе, затем соберутся с членами делегаций для переговоров в расширенном составе.

В заседании участвуют премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана — Бахытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абылгазиев. Председательствует глава правительства России Дмитрий Медведев. Армению представляет заместитель исполняющего обязанности премьер-министра Арарат Мирзоян.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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