27.11.2018 12:09 Фото
Заседание Межправсовета ЕАЭС проходит в Минске
27 ноября в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств встречаются в узком составе, затем соберутся с членами делегаций для переговоров в расширенном составе.
В заседании участвуют премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана — Бахытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абылгазиев. Председательствует глава правительства России Дмитрий Медведев. Армению представляет заместитель исполняющего обязанности премьер-министра Арарат Мирзоян.
В заседании участвуют премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана — Бахытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абылгазиев. Председательствует глава правительства России Дмитрий Медведев. Армению представляет заместитель исполняющего обязанности премьер-министра Арарат Мирзоян.