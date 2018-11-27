27.11.2018 08:50 Фото
К посольству России в Минске принесли бумажные украинские кораблики
Около десяти человек пришли вечером 26 ноября к посольству России в Минске с бумажными корабликами, окрашенными в цвета украинского флага.
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