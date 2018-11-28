"Белнефтехим": Цены на топливо будут изменяться поэтапно

Минск, 28 ноября. Цены на топливо в Беларуси будут изменяться поэтапно, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах международного научно-технического форума "Нефтехимия-2018" 28 ноября в Минске.

"Стратегия изменения цен на топливо в 2019 году определена. Выбрано поэтапное изменение цен", — сказал Сизов.



22 ноября "Белнефтехим" инициировал опрос для выяснения мнения общественности относительно предпочтительной динамики изменения цен на топливо.



"Результаты голосования неоднозначные. Голоса поровну разделились: одни участники голосования выступили за одномоментное изменение цены, а другие — за эволюционное. Мы определили, что цены будут изменяться поэтапно", — подчеркнул Сизов.



При этом он отметил, что "Белнефтехим" постоянно отслеживает факторы, влияющие на изменение цен на нефть. "Мы отслеживаем ситуацию с изменением обменного курса. Также оказывает влияние на экономику нефтепродуктов налоговая составляющая. Исходя из этих факторов будут изменяться цены на топливо", — сообщил Сизов.



Следует отметить, что в этом году цены на топливо изменялись 25 раз. Последний раз они были повышены на одну копейку 25 ноября.



Как ранее сообщил "Белнефтехим", изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.



"За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов США за баррель. В целом за январь—ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33%, в рублевом — около 40%. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18%", — констатировал в ноябрьском сообщении концерн.



Таким образом, отметили в "Белнефтехиме", для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке.