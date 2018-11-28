Белорусский рубль снизился к трем основным валютам, доллар США подорожал почти на две копейки

Минск, 28 ноября. 28 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0109 рубля (0,45%) и составил 2,4227 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0161 рубля (0,76%) и составил 2,1471 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0065 рубля (0,2%) и составил 3,2013 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 61,1 доллара США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 11.30 на 0,1636 рубля и составил 66,9436 рубля.