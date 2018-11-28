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Дата распечатки: 28.11.2018 14:27
 
28.11.2018 13:34 Экономика, Финансы

Белорусский рубль снизился к трем основным валютам, доллар США подорожал почти на две копейки

Минск, 28 ноября. 28 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0109 рубля (0,45%) и составил 2,4227 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0161 рубля (0,76%) и составил 2,1471 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0065 рубля (0,2%) и составил 3,2013 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 61,1 доллара США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 11.30 на 0,1636 рубля и составил 66,9436 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.

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