Евросоюз осудил исполнение в Беларуси очередных смертных приговоров

Минск, 28 ноября. Евросоюз "решительно и бескомпромиссно" выступает против смертной казни при любых обстоятельствах, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич в связи с информацией о казни в Беларуси Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием, — отметила она. — Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом".



Кочиянчич также добавила: "Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в вопросе смертной казни, остаются ключевым моментом для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси".



Новые казни в Беларуси ранее осудили правозащитная организация "Международная амнистия" и официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.



27 и 28 ноября правозащитникам стало известно о казни двух фигурантов дела "черных риелторов" — Семена Бережного и Игоря Гершанкова. Точная дата казней неизвестна.



21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного и супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.



20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.



В текущем году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения комитетом окончательного решения. Правозащитники надеялись, что Беларусь примет решение о приостановлении исполнения приговора до рассмотрения обращения, но власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.



В 2018 году в Беларуси были казнены четыре человека. Кроме Бережного и Гершанкова ранее были расстреляны неоднократно судимый житель Наровли Алексей Михаленя, совершивший в марте 2016 года убийство соседей-пенсионеров, и Виктор Лётов, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком.



По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.



Беларусь является единственной европейской страной, применяющей смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных помилован президентом