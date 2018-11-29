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Дата распечатки: 29.11.2018 12:39
 
29.11.2018 11:40 Экономика

Главы Россельхознадзора и Минсельхозпрода Беларуси обсудили усиление лабораторного контроля в отношении белорусской продукции

Минск, 29 ноября. Ситуацию вокруг "закрытых для поставок в Россию и поставленных на усиленный лабораторный контроль" белорусских предприятий обсудили на встрече в Москве 28 ноября руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стороны "пришли к заключению о необходимости более скоординированной работы компетентных ведомств двух стран в части лабораторных исследований".

Россельхознадзор повторно передал Минсельхозпроду протоколы исследований проб белорусской продукции, в которой были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований России и ЕАЭС, и запросил протоколы внутреннего ветеринарного контроля.

Обсуждался также вопрос снятия ограничений с отдельных белорусских предприятий.

24 ноября Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с агрокомбината "Дзержинский", мясокомбината "Беловежский", Березовского сыродельного комбината, Дятловского сыродельного завода, мясокомбината "Поставский", Пинского и Слонимского мясокомбинатов.
Алексей Александров, БелаПАН.

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