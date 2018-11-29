Господдержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%

Минск, 29 ноября. Государственная поддержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%, заявил министр финансов Максим Ермолович на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" в Минске 29 ноября.

Банк развития ведет онлайн-трансляцию форума.



"Идет работа по освобождению государственных расходов от поддержки коммерческого сектора. В 2014—2016 годах для того, чтобы самортизировать внешний шок для экономики предприятий, бюджет взял на себя значительную часть нагрузки. Это вылилось в миллиардные расходы госбюджета. Теперь мы возвращаемся на трек снижения этой нагрузки, государственная поддержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%, возвращая эти средства в сферу социальных расходов, в сферу инфраструктурного развития", — подчеркнул Ермолович.



По его словам, это не отразится на эффективности работы государственных предприятий и будет способствовать повышению общей эффективности госсектора.



При этом, подчеркнул министр, правительство ставит перед собой задачу "максимально сохранять социальную стабильность и снизить возможные социальные шоки для экономики".



"Единственным механизмом для реализации такой политики может являться бюджет. Он сохраняет свою социальную направленность, качество бюджетных услуг растет. И это позволяет нам уверенно утверждать, что население страны защищено от любых экономических шоков, и реализация любых мер правительства будет сопровождаться поддержкой со стороны населения ввиду такого уровня защищенности", — уверен глава Минфина.



Он также сообщил, что в среднесрочной перспективе не менее 25% платежей по государственному долгу будет обеспечиваться за счет профицита бюджета. "Такая тенденция сохранится до 2025 года. В результате мы планируем выйти на уровень госдолга к ВВП не более 25%. Сегодня этот показатель составляет 38,5%", — сказал Ермолович.