Обзор важнейших событий 28 января 2019 года

Минск, 28 января. Три политические организации подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта у Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли, сообщил на пресс-конференции председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Помимо БСДП (Грамада) заявителями выступили Объединенная гражданская партия и движение "За Свободу". Оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) как незарегистрированная структура в число заявителей не вошел, но является неофициальным соорганизатором акции. Заявленное количество участников — от 25 до 30 тыс.

Новые поправки в закон о массовых мероприятиях радикально ситуацию не меняют. Таково общее мнение участников пресс-конференции, которую провели представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра "Весна". 26 января вступили в силу изменения в закон о массовых мероприятиях. Координатор юридических программ БХК Дмитрий Черных отметил, что во время обсуждения в прошлом году поправок в закон правозащитники подготовили и направили в Палату представителей свои предложения, но ни одно не было учтено. Правозащитники, в частности, предлагали разделить массовые мероприятия на культурно-спортивно-развлекательные и на те, что направлены на реализацию конституционных прав граждан на свободу высказывания. "Исходя из этого разделения, должен быть четко прописан порядок проведения массового мероприятия, — пояснил Черных. — В частности, все расходы, связанные с проведением мероприятий по реализации права граждан на выражение мнения, не должны оплачиваться организаторами. Эти расходы (по обеспечению безопасности, последующей уборке территории и так далее) должно брать на себя государство".

Гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский покинул страну с женой и дочерью. Причиной, по его словам, стало давление со стороны властей и многочисленные суды за сотрудничество с польским телеканалом "Белсат". За 2018 год на Жуковского было составлено около 20 административных протоколов якобы за незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации. Общая сумма штрафов превысила 12 тыс. рублей. Решение об эмиграции Жуковский принял после нападения на него 13 января на автодороге возле Хойников, а также поступающих угроз. "Я занимался расследованием каналов незаконной миграции через Беларусь, но КГБ не отреагировал на это, хотя я им дал точные данные о канале переброски беженцев из восточных стран. Также проводил расследование об отгрузках оружия со складов под Гомелем, возможно, в ДНР или ЛНР. Вот "русский мир" и мстил мне", — заявил БелаПАН Жуковский.

Гражданская кампания "Европейская Беларусь" считает проведение свободных выборов единственным способом для власти не допустить социального взрыва в белорусском обществе. В заявлении кампании отмечается, что в последние месяцы власти усилили давление на активистов "Европейской Беларуси". В частности, упоминается о задержании Евгения Афнагеля 5 декабря 2018 года, после которого активиста неоднократно допрашивали и изъяли у него автомобиль. По словам активистов, власти также усилили репрессии в отношении представителей других организаций и движений, выступающих против режима. Давление, как утверждается, началось после заявления Александра Лукашенко 13 ноября прошлого года о начале периода "политической вакханалии" — предстоящих президентских и парламентских выборов.