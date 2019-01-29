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Дата распечатки: 29.01.2019 21:41
 
29.01.2019 18:11 Экономика

Лукашенко продлил срок действия указа о поддержке экспортных программ по реализации белорусской техники

Минск, 29 января. Александр Лукашенко продлил на 2019—2020 годы срок действия указа от 24 сентября 2009 года № 466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь", направленного на поддержку экспортных программ по реализации белорусской техники. Соответствующий указ № 31 глава государства подписал 29 января, сообщает пресс-служба президента.

Документом также предусмотрена возможность использования таких форм международных расчетов, как межбанковский кредит банку покупателя, экспортный документарный аккредитив с постфинансированием, которые для всех участников внешнеторговых операций являются стандартными и простыми инструментами, регулируются правилами и принципами международного права.

Ожидается, что нормы указа окажут содействие экспорту белорусской продукции и позволят осуществлять продажи на новых рынках дальнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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