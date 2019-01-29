Лукашенко распорядился выделить свыше 900 тысяч рублей на поддержку духовных учебных заведений Белорусской православной церкви

Минск, 29 января. В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей аппарату уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщает пресс-служба президента.

Деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений. При этом Минской духовной академии выделят 180,4 тыс. рублей, Минской духовной семинарии — 337,3 тыс., Витебской духовной семинарии — 216,9 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии — 170,8 тыс.

"Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них", — говорится в сообщении.