Белорусская универсальная товарная биржа планирует сотрудничать с компанией Dow Jones

Минск, 30 января. Перспективы информационного сотрудничества ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Dow Jones & Company стали центральной темой переговоров с представителем Dow Jones в Восточной Европе Андреем Сенуком. Встреча состоялась 29 января в Минске, сообщила БелаПАН пресс-служба биржи.

Стороны обсудили возможность использования биржей программного продукта Dow Jones Factiva (агрегирует данные более чем из 32 тыс. источников на 28 языках) при подготовке аналитических обзоров и информационных справок по биржевым и внебиржевым товарным рынкам. По словам Сенука, в отличие от аналогичных продуктов агентств Bloomberg и Thomson Reuters, которые в основном аккумулируют данные в форме графиков, котировок, индексов, Factiva предоставляет доступ к текстовой информации — новостным материалам, статьям из деловых изданий, статистическим отчетам и др. "Наша информационная система доступна через интернет с любого устройства, а благодаря использованию целого ряда "умных" фильтров и поисковых операторов найти нужные сведения получается максимально оперативно", — отметил представитель Dow Jones.

БУТБ выступила с предложением о получении биржей статуса источника информации для Factiva. По словам представителей биржи, БУТБ — единственная товарная биржа в Беларуси, которая обладает уникальной информацией о биржевом товарном рынке страны и внебиржевых сделках с биржевыми товарами. Эти данные распространяются по подписке в виде информационно-аналитических продуктов, а также по индивидуальным запросам в виде выборок из биржевой базы данных. Такая информация будет, несомненно, интересна клиентам Dow Jones, ведущим бизнес в Беларуси или желающим выйти на этот рынок, считают специалисты БУТБ.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проработке возможных вариантов взаимодействия БУТБ и Dow Jones в сфере анализа и дистрибуции данных.

Dow Jones & Company — одно из ведущих мировых агентств финансовой информации, разработчик одноименного фондового индекса (индекс Доу-Джонса) и издатель крупнейшей в США деловой газеты The Wall Street Journal. С 2007 года входит в состав News Corporation американского медиамагната Руперта Мердока.