В 2018 году в Минске и Гродненской области отмечен рост преступности

Минск, 30 января. В 2018 году в Минске и Гродненской области зафиксирован рост преступности — на 0,9% и 1,7% соответственно, свидетельствуют данные МВД.

В целом по стране число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,9% и составило 83.813, или около 230 преступлений в среднем за день.

В Брестской области преступность сократилась на 7,3%, в Витебской — на 6,2%, Могилевской — на 3,9%, Минской — на 3,5%, Гомельской — на 3%.

Меньше зарегистрировано разбоев (на 22,4%), вымогательств (на 18,7%), изнасилований и покушений на изнасилование (на 17,4%), хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 13,8%), служебных подлогов (на 13,2%), злоупотреблений властью или служебными полномочиями (на 10,8%), убийств и покушений на убийство (на 10,6%), преступлений, связанных с наркотиками (на 9,1%), краж (на 8,5%), в том числе из квартир и частных домов (на 5,9%), грабежей (на 5,3%).

В то же время возросло число случаев хулиганства (на 0,9%), мошенничества (на 2%), хищения путем присвоения или растраты (на 2,5%), умышленного причинения тяжких телесных повреждений (на 3,9%), взяточничества (на 4%).

Особо тяжких преступлений зарегистрировано на 5,4% меньше по сравнению с 2017 годом, тяжких — на 3,7%, менее тяжких — на 3,2%. Доля тяжких и особо тяжких преступлений сократилась с 13,6% до 13,4%.

Зарегистрировано 1.724 преступления против порядка осуществления экономической деятельности, что на 19,8% меньше, чем в 2017 году, из них 13 преступлений — особо тяжкие.

В минувшем году выявлено 46.447 лиц, совершивших преступления (учитываются дела, расследование которых завершено), — на 2,6% меньше, чем в 2017-м. В их числе: 4.476 — в составе преступных групп (-18%), 1.073 лица в состоянии наркотического опьянения (-13,4%), 1.554 несовершеннолетних (-10%), 12.216 лиц в состоянии алкогольного опьянения (-4,3%), 27.686 нигде не работавших и не учившихся (-4,2%), 17.245 ранее судимых (-0,4%), 8.282 женщины (+1,7%).

К уголовной ответственности привлечено 41,8 тыс. человек, или 89,9% общего числа выявленных лиц, совершивших преступления (в 2017 году — 42,8 тыс. человек, или 89,8%).