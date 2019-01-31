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Дата распечатки: 31.01.2019 16:42
 
31.01.2019 15:27 Общество

При получении взятки задержаны должностные лица предприятия витебского концерна "Мясо-молочные продукты"

Минск, 31 января. В Витебске при получении взятки задержаны должностные лица предприятия, входящего в "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты". 

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, правоохранительными органами вскрыта и задокументирована противоправная схема, созданная руководством открытого акционерного общества, уставной фонд которого более чем на 95% принадлежит областной коммунальный собственности. 

"Действия должностных лиц предприятия, являющегося базовым логистическим центром государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", позволяли не только получать заработную плату и поощрительные бонусы, в разы превышающие средние в отрасли по республике, но и получать взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров", — говорится в сообщении. 

Выстроенная схема заключалась в привлечении к сотрудничеству субъектов хозяйствования частной формы собственности для создания цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий области. В дальнейшем товары поставлялись по завышенной стоимости, что существенно отражалось на себестоимости продукции и конечной отпускной цене. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 430 (получение взятки). 

Сумма вменяемых взяток — более 150 тысяч белорусских рублей. 

В отношении должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства и имущество наложен арест.

По неофициальной информации, по данному уголовному делу задержано трое человек.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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