При получении взятки задержаны должностные лица предприятия витебского концерна "Мясо-молочные продукты"

Минск, 31 января. В Витебске при получении взятки задержаны должностные лица предприятия, входящего в "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты".

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, правоохранительными органами вскрыта и задокументирована противоправная схема, созданная руководством открытого акционерного общества, уставной фонд которого более чем на 95% принадлежит областной коммунальный собственности.

"Действия должностных лиц предприятия, являющегося базовым логистическим центром государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", позволяли не только получать заработную плату и поощрительные бонусы, в разы превышающие средние в отрасли по республике, но и получать взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров", — говорится в сообщении.

Выстроенная схема заключалась в привлечении к сотрудничеству субъектов хозяйствования частной формы собственности для создания цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий области. В дальнейшем товары поставлялись по завышенной стоимости, что существенно отражалось на себестоимости продукции и конечной отпускной цене.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 430 (получение взятки).

Сумма вменяемых взяток — более 150 тысяч белорусских рублей.

В отношении должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства и имущество наложен арест.

По неофициальной информации, по данному уголовному делу задержано трое человек.