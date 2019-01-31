Презентация совместной программы Европейского союза и группы Всемирного банка
31 января в Минске состоялась презентация совместной программы Европейского союза и группы Всемирного банка по поддержке развития частного сектора Республики Беларусь.
На снимках:
1 — глава представительства ЕС Андреа Викторин;
4, 11, 21 — глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер;
6 — заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации — директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко;
7 — руководитель глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками в Европе и Центральной Азии группы Всемирного банка Рольф Берндт;
8, 13 — заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич;
15 — посол Швеции Кристина Юханнессон;
18 — заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.