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Дата распечатки: 31.01.2019 16:41
 
31.01.2019 15:17 Фото

Презентация совместной программы Европейского союза и группы Всемирного банка

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31 января в Минске состоялась презентация совместной программы Европейского союза и группы Всемирного банка по поддержке развития частного сектора Республики Беларусь.

На снимках:
1 — глава представительства ЕС Андреа Викторин;
4, 11, 21 — глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер;
6 — заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации — директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко;
7 — руководитель глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками в Европе и Центральной Азии группы Всемирного банка Рольф Берндт;
8, 13 — заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич;
15 — посол Швеции Кристина Юханнессон;
18 — заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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