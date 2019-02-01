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Дата распечатки: 01.02.2019 09:21
 
01.02.2019 07:50 Экономика

Начали действовать новые тарифы на транспортировку нефти по расположенным в Беларуси магистральным трубопроводам

Минск, 1 февраля. 1 февраля начали действовать новые тарифы на транспортировку нефти по расположенным в Беларуси магистральным трубопроводам. Они проиндексированы на 7,6% постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 3 от 15 января.

Документ утвердил новые тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть "Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси.

Как прокомментировали в МАРТ, "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов".

Так, в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на эти услуги, утвержденной Министерством экономики Беларуси по согласованию с Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года, пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.

Согласно требованиям методики, тарифы изменяются исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год — 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. "Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", — отметили в МАРТ.

Как подчеркнули в министерстве, с учетом установки тарифов в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 т·км) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах.

Марина Носова, БелаПАН.

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