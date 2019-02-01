Лукашенко: Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать — необходимо

Минск, 1 февраля. Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать — необходимо, заявил Александр Лукашенко 1 февраля, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования.

"К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В совещании участвуют глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук, директор минской гимназии № 10 председатель ассоциации руководителей учреждений образования ОО "Белорусское педагогическое общество" Марина Ильина.

Главе государству будет доложено об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, трудовом обучении старшеклассников, подготовке специалистов с высшим образованием, реализации направлений государственной молодежной политики, экспорте услуг в сфере образования и заработной плате педагогов, сообщает пресс-служба президента.