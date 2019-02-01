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Дата распечатки: 01.02.2019 15:34
 
01.02.2019 14:02 Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на МКАД, в которой погибли три человека 

Минск, 1 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на Минской кольцевой автодороге, в котором погибли три человека. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). 

Следственно-оперативная группа центрального аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работает на месте ДТП. 

Авария произошла утром 1 февраля на 10-м км внутреннего кольца МКАД с участием пяти автомобилей. Информация о ДТП поступила в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев в 7.15. 

По предварительной информации, грузовой автомобиль "Скания Р-114" под управлением водителя 1971 года рождения столкнулся с фронтальным погрузчиком "Шантуи СЛ-30", которым управлял водитель 1990 года рождения. Погрузчик от удара переехал на внешнее кольцо дороги, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями: "Маздой-Премаси", "Опелем-Меривой" и "Ситроеном С-4 Пикассо". 

Водители "Опеля-Меривы" (1958 года рождения) и "Ситроена С-4 Пикассо" (1977 года рождения) самостоятельно вышли из автомобилей и с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. 

Работники МЧС с помощью спецоборудования извлекли из автомобиля "Мазда-Премаси" мужчину 1992 года рождения с тяжелыми травмами (он скончался по дороге в больницу), а также тела двух погибших — водителя 1964 года рождения и его жены 1966 года рождения.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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