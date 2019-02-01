СК завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Аверьянова и передал его в прокуратуру

Минск, 1 февраля. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда должностных лиц коммерческих структур.

По данным следствия, должностные лица подконтрольных Аверьянову субъектов хозяйствования выполняли незаконные поручения фактического руководителя об изъятии денег из наличной выручки, полученной в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и их передаче в распоряжение бизнесмена без необходимого документального оформления, сообщает пресс-служба СК.

Согласно материалам уголовного дела, от 10 до 50% наличной выручки заведений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отражалось в бухгалтерских учетах. Для сокрытия данных действий в кассовые аппараты с измененным программным обеспечением вносились ложные сведения о поступивших за смену деньгах. "Именно эти данные передавались бухгалтерам для "белых" отчетов. При этом для Аверьянова составлялась "теневая" отчетность, которая содержала настоящие данные. С помощью изъятия наличных средств из фактической выручки занижалась налоговая база предприятий, что приводило к уклонению от уплаты сумм налогов", — пояснили в пресс-службе.

По уголовному делу установлен ущерб около 1 млн рублей, в ходе предварительного расследования обеспечено его возмещение в полном объеме.

Как отмечает СК, следователями проанализирован большой объем изъятой документации, в том числе теневой бухгалтерии, изучены локальные нормативные правовые акты и налоговые декларации предприятий, подконтрольных Аверьянову, допрошены свидетели. По версии следствия, полученные данные подтверждают причастность обвиняемых к совершению преступлений.

Действия одного из обвиняемых квалифицированы как уклонение от уплаты налогов, еще четверых — как пособничество в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время к ним применены различные меры пресечения: залог и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

При этом возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Аверьянова и иных лиц, в котором задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности. Дело выделено в отдельное производство, СК продолжает его расследование.

Аверьянов — один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров. Его основными активами являются компании "Интэкс", "Ростэм" и "Торговый мир — "Кольцо". Первая управляет Madison Royal Club. Вторая включает рынок строительных материалов в столичном микрорайоне Уручье, парк развлечений "Дримлэнд" и филиал "Агрофирма "Илья". Третья объединяет автомобильный и строительный рынки в столичном микрорайоне Малиновка.

Бизнесмен, в отношении которого в 2017 году было возбуждено уголовное дело, некоторое время скрывался за границей. В октябре того же года он был объявлен в международный розыск. Аверьянова задержали в январе 2018 года в Берлине. Стороны занимаются его экстрадицией.