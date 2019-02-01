Дилер Mazda планирует увеличить продажи автомобилей в Беларуси в этом году на 40%

Минск, 1 февраля. Официальный дилер японского автоконцерна Mazda в Беларуси компания "Атлант-М Холпи" планирует в 2019 году увеличить объемы продаж автомобилей на 40%, сообщила 1 февраля на пресс-конференции в Минске заместитель директора компании Марина Кирий.

В 2018 году на белорусском рынке было продано 555 новых автомобилей Mazda, рост составил 36%. В нынешнем году, как сообщила Кирий, перед дилером стоит задача реализовать в Беларуси 700-800 автомобилей. Таким образом, рост составит порядка 40%, что существенно оптимистичнее и выше прогнозов Белорусской автомобильной ассоциации в целом по авторынку страны на 2019 год.

"В целом рост белорусского рынка планируется на 10-15%, но нужно смотреть по классам. Mazda рассчитывает на такой рост именно с учетом позиций конкурентов, а также планов по выпуску новых моделей и их приходу на белорусский рынок", — пояснила заместитель директора "Атлант-М Холпи".

В частности, по ее словам, прежде всего, речь идет о новом седане Mazda 6, продажи которого уже стартовали в Беларуси. Как ожидает дилер, порядка трети автомобилей придется именно на эту модель. Кроме того, планы возлагаются на обновленные версии CX5 и CX9 и новую Mazda 3, которая в вариациях седана и хетчбэка должна появиться на белорусском рынке во втором полугодии 2019 года.

Заместитель директора "Атлант-М Холпи" также прокомментировала влияние кредитных ограничений, которые действуют для населения Беларуси с весны 2018 года. Речь идет о введении коэффициента долговой нагрузки — Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам кредитовать тех физических лиц, чьи месячные расходы на погашение финансовых обязательств не превышают 40% месячного дохода.

"Безусловно, это решение может повлиять на продажи автомобилей в кредит. Сегодня кредитные и лизинговые продажи у нас занимают порядка 45-48%. Но наша гибкая политика и диверсификация наших партнеров позволили нам пока не ощутить данного ограничения. Потому что мы подбирали финансовые продукты под потребности — и у нас таких продуктов много", — отметила замдиректора официального дилера Mazda.

В 2018 году белорусские автодилеры увеличили продажи автомобилей на 54% до 52.835 единиц, что стало национальным рекордом. Лидером по продажам стала марка Renault (11.310 автомобилей), затем следует Lada (10.481) и Volkswagen (6.983). В пятерку также вошли марки Geely (3.304 автомобиля) и Skoda (3.243).

Компания "Атлант-М Холпи" начала свою деятельность в 1994 году, входит в состав международного автомобильного холдинга "Атлант-М", является официальным представителем бренда Mazda на рынке Беларуси.