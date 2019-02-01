Посол Беларуси в Литве: Позиция Вильнюса по БелАЭС серьезно омрачает наши отношения

Минск, 1 февраля. Вопрос строительства БелАЭС излишне политизирован в Литве и "существенным образом влияет на развитие двусторонних отношений", заявил в интервью литовской русскоязычной газете "Экспресс-неделя" посол Беларуси Александр Король, завершающий свою дипмиссию.



Текст интервью опубликован на сайте МИД Беларуси.

"Очень разочаровывали абсурдные выводы Департамента госбезопасности Литвы в отчетах прошлых лет, в которых Беларусь называют недружественной страной, — сказал дипломат. — Вызывают вопросы и публикуемые опросы общественного мнения, в которых люди якобы называют Беларусь страной-недоброжелателем. При этом в живом общении с литовцами я ни разу не слышал, что они опасаются Беларуси. Такие вещи, безусловно, не способствуют улучшению отношений между странами. Серьезно омрачает наши отношения также позиция Литвы по строительству БелАЭС".

"Мы заметили, что многие политики или руководители ведомств опасаются визитов в Беларусь и в целом избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать свои инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране", — считает дипломат.

Однако необоснованные, по его мнению, претензии к проекту БелАЭС и громкие призывы остановить строительство "напоминают мелодию заезженной пластинки". "Литовская сторона по-своему интерпретирует итоги работы международных миссий, порою не соглашаясь с выводами авторитетных международных экспертов", — добавил он.

Посол подчеркнул, что "столь неконструктивной позиции в отношении БелАЭС придерживается только Литва". "Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии", — заметил Король.

"Показательна в данном случае и статистика. В прошлом году, например, сама Литва закупила в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро — примерно 1 млрд кВт·ч — в 8,5 раз больше, чем годом ранее. Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда", — сказал Король.

Он высказал уверенность, что "однажды этот острый вопрос снимется с повестки двусторонних отношений, а в самой Литве возобладают прагматичные подходы".

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства перед всемирным агентством МАГАТЭ, перед европейскими организациями по ядерной безопасности. Ведь в том, чтобы АЭС строилась с соблюдением технологии и соответствовала абсолютно всем критериям безопасности, в первую очередь заинтересованы именно мы сами", — заключил посол.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Как сообщалось, 15 января послом в Литве назначен Валерий Барановский, работавший начальником управления внешней политики Администрации президента. Александр Король занимал эту должность с декабря 2013 года.