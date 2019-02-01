В Национальном отборочном туре конкурса "Евровидение-2019" примут участие 113 исполнителей из 15 стран

Минск, 1 февраля. Заявки на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2019" поступили от 113 исполнителей из 15 стран, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Прием заявок завершился 31 января. Побороться за право представлять Беларусь на песенном конкурсе в Израиле помимо белорусских граждан решили исполнители из России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Швеции, США, Канады, Латвии, Израиля, Нигерии. Прослушивание претендентов состоится 4 февраля.

Как отметили в пресс-службе, с 22 по 31 января было подано рекордное за последние 7 лет количество заявок. В 2018 году было 93 желающих участвовать в "Евровидении" от Беларуси, в 2017 — 67.

Заявки всех претендентов будут проверены организаторами на предмет соответствия условиям положения о Национальном отборе.

В списке претендентов есть как новички, так и участники отборов на взрослое и детское "Евровидение" прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, "PROвокация" и Napoli.



Из наиболее известных на международной арене музыкантов на нацотбор заявились шведский рок-гитарист и вокалист Себастьян Роос. Из Великобритании приедет дуэт Daz Sampson & Nona с песней "Странные ботинки", из Румынии — певец Mihai Traistariu. Оба предендента представляли свои страны на "Евровидении-2006". Хотят попасть в финал участники российского телепроекта "Дом-2" Виталий Воронко и Артем Сороко.

4 февраля фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены 10 исполнителей для участия в финале. Количество участников, отобранных для финала, может быть изменено решением организатора по предложению фокус-группы.

Финал должен состояться не позднее 8 марта в прямом эфире в форме шоу. Победитель определится путем суммирования баллов, выставленных членами профессионального жюри каждому участнику. Голосование жюри будет проводиться публично. Финалист, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования, будет объявлен победителем и станет официальным представителем Беларуси на международном конкурсе.

"Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.