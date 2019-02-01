Белорусская экспозиция открылась на крупнейшей в странах Балтии туристической выставке в Риге

Минск, 1 февраля. Белорусская экспозиция открылась 1 февраля в Риге на крупнейшей в странах Балтии туристической выставке Balttour-2019, сообщили БелаПАН в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Коллективный стенд представлен рядом санаторных учреждений страны: "Боровое", "Юность", "Журавушка", "Нарочанка", "Буг", "Нарочанский берег", "Неман 72", — а также государственным информационным порталом медицинских услуг "Клиники Беларуси".

В торжественном открытии принял участие советник-посланник белорусского посольства в Латвии Алексей Матюхевич. "Я уверен, что сегодня будет много посетителей на стенде, и все это в процессе обратится в увеличение потребителей услуг туристической отрасли нашей страны", — заявил Матюхевич.

Balttour-2019 является одной из первых выставок в туристическом сезоне. Выставка-ярмарка позволит ознакомиться с возможностями посещения почти 200 стран, новыми туристическими маршрутами, приобрести туры. На Balttour ожидается более 30 тыс. посетителей, свои предложения представят почти 900 туристических компаний.

Коллективный стенд под брендом Belarus представит страну, ее туристическую привлекательность в числе около 40 стран-участниц Balttour-2019. Работа выставки продлится до 3 февраля.