Румас: Количество барьеров во взаимной торговле между странами ЕАЭС в 2018 году выросло

Минск, 2 февраля. Количество барьеров во взаимной торговле государств-членов Евразийского экономического союза в 2018 году выросло, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 1 февраля на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Аты (Кзазхстан).

"В 2018 году (за 9 месяцев) объемы взаимной торговли между cтранами ЕАЭС увеличились почти на 12%. Но при этом торговля с третьими странами выросла на 21,4%. В 2017 году была другая пропорция: рост взаимной торговли на 27,4%, внешней торговли — на 24,5%. В чем причина?", — цитирует выступление Румаса пресс-служба белорусского правительства.

"Полагаю, не в последнюю очередь в том, что, несмотря на решения глав правительств и утвержденный План мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке на 2018 – 2019 годы, количество барьеров во взаимной торговле в 2018 году наоборот выросло. Очевидно, что эта проблема должна быть в фокусе внимания Комиссии, и рассматриваться на ближайших заседаниях Совета ЕЭК", — считает глава белорусского правительства.

Он отметил, что Беларусь поддерживает учреждение формата совещаний руководителей министерств экономики государств — членов для выработки рекомендаций по повышению макроэкономической устойчивости экономик стран Союза. Румас полагает, что такие встречи должны способствовать предотвращению принятия в странах односторонних регулятивных решений, вносящих серьезный дисбаланс в экономическое развитие ЕАЭС и ставящих под сомнение судьбу совместного проекта по формированию реального экономического союза.

"Евразийскому экономическому союзу скоро исполнится пять лет. Союз состоялся и развивается. Но все же мы еще далеки от достижения стратегических целей нашего интеграционного объединения. Нужно провести критический анализ итогов первого пятилетия существования ЕАЭС, чтобы к следующей «пятилетке» подойти с тем пониманием, что 2025 год — это крайний срок создания всеобъемлющего экономического союза. Изъятий еще слишком много, и сами собой они не пропадут. Нам нужно мобилизоваться и кропотливо, без скатывания назад укреплять и развивать нашу евразийскую интеграцию", — резюмировал Румас.

По данным Евразийсколй экономической комиссии, по состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывалось 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.

Барьеры — препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, не соответствующие праву Союза.

Изъятия — предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) в части неприменения государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.

Ограничения — препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза.