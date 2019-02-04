Миссия EPREV МАГАТЭ оценила белорусскую систему аварийной готовности и реагирования на радиационную аварийную ситуацию

Минск, 4 февраля. Миссия EPREV Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила белорусскую систему аварийной готовности и реагирования на радиационную аварийную ситуацию. Пресс-служба МЧС опубликовала отчет комиссии на своем сайте.

Миссии EPREV предназначены для проведения экспертных оценок механизмов аварийной готовности и реагирования (EPR) в стране на основе норм безопасности МАГАТЭ. Миссия работала в Беларуси с 8 по 17 октября 2018 года и была сосредоточена на чрезвычайных ситуациях, связанных с событиями на объектах I категории готовности к чрезвычайным ситуациям, как это определено стандартами безопасности МАГАТЭ в части 7 GSR "Готовность и реагирование на ядерную или радиологическую аварийную ситуацию", в том числе инциденты на АЭС. Команда миссии EPREV состояла из международных экспертов по EPR государств — членов МАГАТЭ, а также координатора команды и заместителя координатора команды из секретариата МАГАТЭ.

В отчете миссии отмечается, что на этапе строительства Островецкой АЭС стандарты безопасности МАГАТЭ широко использовались при разработке планов реагирования на разных уровнях, и большинство вовлеченных организаций разработали механизмы по выполнению возложенных на них функций и обязанностей. "Во многих случаях предусмотренные меры безопасности были протестированы с помощью различных тренировок и учений, которые дали ценную информацию для разработки аварийных мероприятий", — подчеркивается в отчете.

Команда EPREV выделила некоторые области, где можно улучшить ситуацию. В частности, необходимо дальнейшее совершенствование описания процессов в госсистеме по управлению ЧС и оперативного руководства по их внедрению для содействия лучшему пониманию системы всеми заинтересованными. Также команда включила рекомендации, касающиеся пересмотра оценки опасности, использования системы классификации ЧС, осуществления срочных мер защиты и других механизмов реагирования.

Были также высказаны рекомендации и предложения относительно имплементации руководящих принципов, недавно разработанных МАГАТЭ: стратегия защиты, прекращение ядерной или радиационной аварийной ситуации и обращение с радиоактивными отходами, образующимися в ходе чрезвычайной ситуации.

Этот отчет миссии EPREV является окончательным. МАГАТЭ продолжит работу с Беларусью для дальнейшего совершенствования механизмов EPR. Ожидается, что страна примет меры по имплементации рекомендаций и предложений, содержащихся в отчете, и пригласит очередную миссию МАГАТЭ для оценки достигнутых результатов.