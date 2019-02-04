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Дата распечатки: 04.02.2019 11:17
 
04.02.2019 11:00 Общество

В Минской области ликвидировано крупное производство марихуаны

Минск, 4 февраля. В Минской области ликвидировано крупное производство марихуаны. 

"Фигуранты подпольного бизнеса попали в поле зрения витебских бойцов по наркоконтролю после того, как стали расширять свой рынок сбыта высококачественной марихуаны. Мужчины предлагали  к реализации на территории области крупные партии", — сообщает сайт УВД Витебского облисполкома. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий витебские оперативники вышли на поселок в Минской области, в одном из коттеджей которого "предприимчивые белорусы организовали настоящую фабрику по производству наркотического средства". Во время очередного визита в коттедж они были задержаны оперативниками при поддержке ОМОНа. 

"За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные теплицы, — говорится в сообщении. — Автономная система энергообеспечения, поддерживающая в нужном режиме микроклимат, продуманный подход к агротехнике — все указывало на значительные масштабы производства. Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт — высушенные и измельченные шишки и листва конопли". 

Подробности производства марихуаны, крупнейшего на территории Беларуси за последние годы, устанавливаются. 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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