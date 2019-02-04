МИД: Сотрудничество с государствами Азии остается важным направлением укрепления многовекторного внешнеполитического курса Беларуси

Минск, 4 февраля. Важным направлением укрепления многовекторного внешнеполитического курса Беларуси остается развитие сотрудничества с государствами Азии, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном на сайте МИД.

В 2018 году Беларусь продолжила "всесторонний стратегический диалог" с Китаем, отмечает МИД. Значимый импульс развитию отношений придала встреча президентов двух стран в июне в Циндао во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Поддерживались активные контакты на высоком уровне, закрепилась положительная динамика развития торгово-экономического и финансово-инвестиционного сотрудничества с Китаем, в том числе по продвижению совместного проекта — создания индустриального парка "Великий камень".

"Активно развивалось образовательное и гуманитарное взаимодействие. Более 300 китайских детей прошли оздоровление и лечение в Беларуси. Дополнительным благоприятным фактором для расширения многопланового сотрудничества стало введение с 10 августа безвизового режима между двумя странами", — говорится в обзоре.

Визит в Беларусь заместителя министра иностранных дел Бангладеш для проведения очередного раунда консультаций внешнеполитических ведомств (30 августа) "позволил выявить новые "точки роста" для дальнейшего развития двусторонних связей", отмечают в МИД.

Значительный импульс получило в 2018 году белорусско-вьетнамское сотрудничество, говорится в обзоре. Согласованы пути реализации во Вьетнаме ключевых совместных проектов в области машиностроения и производства продуктов питания.

"Поддержанию высокой динамики белорусско-индийского диалога" способствовали визиты в Беларусь спикера нижней палаты парламента Индии (9—13 июня) и государственного министра торговли и промышленности (24—25 сентября). Проведены заседания двусторонних комиссий по сотрудничеству в ключевых сферах. Подписан межгосударственный договор об инвестициях.

Приоритетные направления взаимодействия Беларуси и Индонезии на ближайшую перспективу зафиксированы в плане действий по развитию двустороннего сотрудничества, принятом по итогам прошедшего 24 мая в Минске очередного раунда белорусско-индонезийских межмидовских консультаций, отмечает МИД. В рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией в ноябре в Минске проведен ряд мероприятий, в том числе двусторонний бизнес-форум, фестиваль индонезийской культуры и выставка индонезийских товаров. Активизировано сотрудничество в области высшего образования.

Поддерживался высокий уровень политических контактов с Ираном. Состоялись встречи главы белорусского государства с президентом Ирана Хасаном Роухани и спикером иранского парламента Али Лариджани.

Продолжилось развитие отношений Беларуси с Республикой Кореей, Монголией, Пакистаном и Японией.

"Продвижению белорусских интересов в Азии значительно способствовало активное участие Беларуси в мероприятиях по линии основных паназиатских международных организаций и интеграционных объединений — ШОС, АСЕАН", — говорится в обзоре.