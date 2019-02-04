МИД: Беларусь продолжает работу по расширению географии связей со странами Латинской Америки

Минск, 4 февраля. В 2018 году Беларусь продолжала работу по расширению географии связей со странами Латинской Америки, а также закреплению на высоком уровне взаимодействия со стратегическими партнерами в регионе. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликован на сайте МИД.

Активизации политического диалога и поиску взаимовыгодных направлений торгово-экономического сотрудничества с государствами Южной Америки способствовало проведение 7—11 марта визита в Аргентину и Уругвай белорусской делегации, в состав которой вошли представители различных министерств и деловых кругов. В ходе визита были подписаны ряд документов, в том числе протокол о завершении двусторонних переговоров с Аргентиной по доступу на рынок товаров в рамках присоединения Беларуси к ВТО.

Продолжен курс на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества с Бразилией, развитие двусторонней договорно-правовой базы и межрегионального сотрудничества.

"В рамках укрепления доверительного политического диалога с Венесуэлой 5—6 июня в Каракасе проведены межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Организованы визиты высокого уровня: 10—12 июля Венесуэлу посетил министр архитектуры и строительства; 15—21 октября состоялся визит белорусской делегации под руководством заместителя министра промышленности", — говорится в обзоре.

С Колумбией Беларусь в минувшем году подписала межправительственное соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам.

Продвижению отношений стратегического партнерства с Кубой, отмечает МИД, способствовал обмен визитами на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств для проведения двусторонних консультаций по политическим и торгово-экономическим вопросам, а также визит в Беларусь министра сельского хозяйства Кубы.

Важным шагом в развитии контактов с Чили, говорится в обзоре, стало вступление в силу межправительственного соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

"Получение Беларусью в 2018 году статуса наблюдателя в Тихоокеанском альянсе улучшает рамочные условия для наращивания сотрудничества с четырьмя государствами — членами этого интеграционного объединения — Мексикой, Колумбией, Перу, Чили, а также со странами Латинской Америки в целом", — подчеркивается в обзоре.