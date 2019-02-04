Ключевым направлением своей работы МИД Беларуси считает "экономическую дипломатию"

Минск, 4 февраля. Ключевым направлением работы МИД остается "экономическая дипломатия", говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликован на сайте МИД.

По данным статистики, белорусский экспорт товаров в 2018 году составил 33,7 млрд долларов США — на 15,3% больше, чем в 2017 году. В стоимостном выражении рост экспорта составил 4,5 млрд долларов, в том числе за счет продукции машиностроения и других товаров с высокой добавленной стоимостью.

В страны ЕАЭС экспорт возрос на 20 млн долларов, Евросоюза — на 2,3 млрд долларов, региона "дальней дуги" и иные страны — на 1,9 млрд долларов. Доля ЕАЭС в общем объеме экспорта составила 41,2% (46,7% в 2017 году), ЕС — 30,2% (26,8%), прочих стран — 28,6% (26,5%). "Тем самым осуществлены дальнейшие шаги по реализации задачи по диверсификации белорусского экспорта и его сбалансированному распределению "треть-треть-треть" по основным рынкам", — говорится в обзоре.

Созданным при МИД для обеспечения прямого диалога с предприятиями советом экспортеров рассмотрены несколько десятков предложений субъектов хозяйствования.

В рамках работы по совершенствованию системы государственной поддержки экспортеров инициирован и разработан проект указа президента "О поддержке экспорта", предусматривающий возмещение части расходов по участию в международных специализированных выставках и по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

В соответствии с мировой тенденцией формирования цифровой экономики большое внимание уделялось работе по информационной поддержке экспорта, отмечает МИД. По итогам года, на портале для экспортеров Export.by зарегистрировано 4.848 белорусских и 393 иностранных предприятия, представлены сведения о 16.715 товарах и услугах.

Совместно с белорусскими производителями и отраслевыми министерствами проводилась работа по корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, предоставления тарифных льгот, применения мер нетарифного регулирования с учетом национальных интересов, а также по предотвращению и минимизации последствий введения третьими странами мер по защите рынка в отношении белорусской продукции.

"Беларусь стремится выстроить взаимовыгодную модель сотрудничества со всеми государствами. Присоединение нашей страны к Всемирной торговой организации полностью отвечает этой цели, — говорится в обзоре. — С момента активизации в 2016 году работы на треке ВТО удалось приблизиться к финальной стадии переговоров. Готовится к рассмотрению в феврале 2019 года третья редакция проекта доклада рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси (итоговый документ, определяющий условия членства страны в организации)".

По состоянию на декабрь 2018 года завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 20 членами ВТО. При этом 10 из 20 договоров подписаны за последние два года (шесть — в 2017 году, четыре — в 2018-м). Интенсивные переговоры продолжаются с шестью членами ВТО: Австралией, Бразилией, ЕС, Канадой, США, Украиной, сообщает МИД.