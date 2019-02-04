МИД: В 2018 году в отношениях Беларуси и ЕС сохранилась позитивная динамика

Минск, 4 февраля. В 2018 году в отношениях между Беларусью и Евросоюзом сохранилась позитивная динамика, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном на сайте МИД.

"Прошедший год стал интенсивным как по количеству, так и уровню визитов и политических контактов", — говорится в документе. Беларусь посетили ряд еврокомиссаров, в том числе комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, а также руководство делегации Европарламента по связям с Беларусью. В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей провел в Брюсселе переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и еврокомиссаром Ханом.

Координационная группа Беларусь — ЕС провела в 2018 году два заседания, состоялись отраслевые диалоги в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды. Представители белорусского МИД участвовали в многочисленных мероприятиях по линии Восточного партнерства, включая ежегодную встречу министров иностранных дел в Люксембурге (15 октября).

"Удалось скорректировать остающиеся санкции ЕС в сторону уменьшения, исключив малокалиберное спортивное оружие из-под действия оружейного эмбарго, — говорится в обзоре. — Активизировалось кредитно-инвестиционное сотрудничество. Подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком, направленные на реализацию проектов поддержки малого и среднего бизнеса, реконструкции водоочистной инфраструктуры нашей страны. Задействованы новые для Беларуси механизмы грантовой техпомощи ЕС под строительство и модернизацию экономически значимых объектов".

Как отмечается в обзоре, на заключительную стадию выведены переговоры о приоритетах партнерства Беларусь — ЕС, которые станут дорожной картой сотрудничества на 2019—2020 годы в четырех областях (укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми). В завершающую стадию вступили переговоры с ЕС по соглашениям об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, подчеркивает МИД.

"Устойчивую динамику", говорится в обзоре, имели двусторонние отношения Беларуси со странами Европы. "В числе основных тенденций: дальнейший рост уровня и частоты официальных контактов; расширение круга партнеров и тематического охвата взаимодействия, внедрение новых форматов сотрудничества; развитие межпарламентских контактов; рост интереса представителей деловых кругов к возможностям выхода на рынок Беларуси и инвестирования в белорусскую экономику", — отмечает МИД.

При этом подчеркивается, что "риторика Литвы в отношении строительства Белорусской АЭС не претерпела изменений", и это, по оценке МИД, "оставалось основным сдерживающим фактором в развитии политического диалога". "Вместе с тем продолжилось конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Позитивную динамику демонстрировало торгово-инвестиционное сотрудничество", — говорится в обзоре.

Что касается отношений с США, то, по информации МИД, наблюдалось дальнейшее поступательное развитие диалога с Соединенными Штатами. "Расширилось сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, по линии правоохранительных органов, по вопросам международной безопасности. Продолжилось обсуждение иных представляющих взаимный интерес тем, в том числе в рамках диалога по правам человека. Состоялся визит в Беларусь делегации Госдепартамента США во главе с помощником Государственного секретаря США Уэссом Митчеллом (30—31 октября). В рамках визита проведены встречи с президентом Республики Беларусь и министром иностранных дел", — говорится в обзоре.

Продолжалось также развитие сотрудничества с Канадой. Проведены межмидовские консультации, в сентябре в Минске состоялся первый белорусско-канадский деловой форум. Получили развитие межрегиональное взаимодействие, контакты по парламентской линии, а также между правоохранительными органами, сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.