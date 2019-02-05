Информация о минировании здания по улице Ленина в Минске не подтвердилась

Минск, 5 февраля. Информация о минировании здания в центре Минска не подтвердилась, сообщает ГУВД Мингорисполкома в "Твиттере". Милиция устанавливает лицо, сообщившее о минировании.



Как информирует ГУВД, анонимное сообщение о минировании здания по улице Ленина, 18, поступило в 11.20. На место оперативно выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. Были эвакуированы люди, ограничено движение машин.



В доме № 18 на улице Ленина расположен офис продаж авиакомпании "Белавиа".