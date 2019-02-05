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Дата распечатки: 05.02.2019 13:23
 
05.02.2019 13:14 Экономика, Финансы

Доллар США и евро подешевели, российский рубль вновь подорожал

Минск, 5 февраля. 5 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, российский рубль, как и накануне, подорожал.

По итогам торгов курс евро уменьшился на 0,0064 рубля (0,26%) и составил 2,4639 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0004 рубля (0,02%) до 2,1579 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0019 рубля (0,06%) и составил 3,2918 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость марки Brent к полудню составляла около 63 долларов за баррель.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0168 рубля и составил 65,5691 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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