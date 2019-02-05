Первый вице-премьер Турчин анонсировал принятие документов по дальнейшему улучшению делового климата в Беларуси

Минск, 5 февраля. В ближайшее время ожидается принятие документов, направленных на дальнейшее улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, сообщил журналистам первый вице-премьер Александр Турчин по итогам совещания у Александра Лукашенко 5 февраля. Фрагмент был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Одним из блоков рассматриваемых вопросов у президента были вопросы улучшения делового климата в нашей стране, инвестиционной привлекательности, — сказал Турчин. — Поэтому основные вещи были поддержаны главой государства. Но, безусловно, мы делали акцент на практику применения определенных норм законодательства нашей страны, поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы. Но концептуально основные те вещи, которые были предложены, главой государства были поддержаны".



По информации пресс-службы президента, на сегодняшнем совещании присутствовало руководство Совета министров, парламента, Администрации президента. Говоря о тематике встречи, Лукашенко отметил: "Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов".