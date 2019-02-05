В этом году Госпогранкомитет начнет дистанционную охрану границы в зоне радиационного заражения

Минск, 5 февраля. В текущем году Госпогранкомитет начнет дистанционную охрану границы в зоне радиационного заражения с использованием технических средств, говорится в сообщении комитета об итогах работы ведомства в 2018 году.

На эти цели направлен проект международной технической помощи, в рамках которого планируется развернуть современные технические средства охраны границы для удаленного контроля загрязненной территории. Пограничники будут оснащены современными средствами наблюдения, специальной автомобильной техникой, приборами радиационного контроля, специальной защитной одеждой и респираторами, которые позволят безопасно выполнять задачи по охране рубежей на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

"Еще одна приоритетная задача — поэтапное усиление границы. Оно заключается в увеличении численности пограничников и инженерном оборудовании границы, прежде всего на южных рубежах", — отмечается в сообщении. В 2018 году здесь уже выставлено новое подразделение — пограничный пост "Наровля", еще ряд подразделений претерпел серьезные преобразования как в отношении штатной численности, так и технического оснащения.

Сформированы штаты маневренных групп. На украинском направлении проводятся организационные мероприятия по их комплектованию, а также оснащению вооружением и техникой. В дальнейшем аналогичный подход будет реализован на прибалтийском и польском направлениях.

Госпогранкомитет намерен продолжить повышение плотности охраны границы. Ее регулирование осуществляется в основном перераспределением личного состава в зависимости от технической составляющей. Более 60 км границы в 2018 году оснащено современными интеллектуальными комплексами. В рамках реализации государственной программы развития и модернизации инфраструктуры госграницы на 2014—2022 годы построено около 90 км рубежей охраны — это пограничные дороги с контрольно-следовыми полосами; возведено 46 км заграждений.

"Как и в предыдущем году, серьезное внимание будет уделено формированию благоприятных условий среди местного населения для тесного взаимодействия с гражданами, проживающими в приграничье", — отмечается в сообщении.

Кроме того, важной и ответственной задачей для пограничной службы станет обеспечение II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом 2019 года. Пропуск участников и болельщиков через границу будет осуществляться в безвизовом порядке. В период проведения Игр в пунктах пропуска усилят пограничные наряды. Информация об отдельных каналах оформления для участников и болельщиков будет размещена во всех основных пунктах пропуска, а для их комфортного оформления во время пересечения границы планируется привлечь волонтеров.