Минск, 5 февраля. Беларусь и Литва прорабатывают вопрос перевода в международный статус нескольких пунктов упрощенного пропуска, говорится в сообщении Госпогранкомитета об итогах работы ведомства за 2018 год.

"Как показал прошлый год, реальностью стал повсеместный рост транспортных потоков на прибалтийском и польском направлениях, — отмечает Госпогранкомитет. — В этих условиях перед пограничниками стоит задача максимально минимизировать время нахождения законопослушного гражданина на границе. Для недопущения необоснованных задержек транспортных средств должно быть обеспечено соблюдение всеми заинтересованными сторонами установленных показателей пропускной способности пунктов пропуска".

Один из путей облегчения ситуации — перевод ряда пунктов упрощенного пропуска в статус международных. С этой целью Государственный пограничный и Государственный таможенный комитеты совместно с литовской стороной прорабатывают возможность изменения статуса пунктов упрощенного пропуска "Видзы" ("Твярячюс"), "Мольдевичи" ("Адутишкис"), "Дотишки" ("Эйшишкес") и "Поречье" ("Латежярис") на статус международного.

Кроме того, для увеличения пропускной способности Госпогранкомитет принимает активное участие в рамках своей компетенции в реконструкции автодорожных пунктов пропуска. Завершена реконструкция основных пунктов пропуска на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Идет реконструкция пунктов пропуска "Урбаны" (белорусско-латвийская граница), "Брузги" (белорусско-польская), "Верхний Теребежов" (белорусско-украинская). В ближайших планах — реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" (белорусско-литовская граница).

В рамках выполнения плана демаркации белорусско-украинской государственной границы на 2018 год основные усилия были сосредоточены на вынесении границы с карты на местность. В течение года совместно с украинской стороной вынесено более 380 км государственной границы, в 2019-м запланировано вынесение на местность 84 км и установка около 400 пограничных знаков. Достигнута договоренность о начале 20 марта практических работ по вынесению государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В этой работе будет использована международная помощь.

"Пограничная политика Республики Беларусь направлена на выстраивание пояса добрососедства, — подчеркивается в сообщении. — Госпогранкомитет проводит взвешенную многовекторную политику международного сотрудничества. В прошедшем году успешно продолжено развитие конструктивных взаимовыгодных отношений с Пограничной службой ФСБ России в рамках Пограничного комитета Союзного государства, пограничными службами сопредельных и иных иностранных государств, международными пограничными организациями, такими как Совет командующих Пограничными войсками СНГ, Европейским агентством пограничной и береговой охраны "Фронтекс", а также с представительствами Европейской комиссии, МОМ, ПРООН, УВКБ ООН в Беларуси".

В 2018 году начата реализация союзной программы "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на 2017—2021 годы. Программа направлена на обустройство белорусско-украинского участка границы и предусматривает строительство двух комплексов пограничных застав, четырех общежитий, двух интегрированных систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также укомплектование подразделений автомобильной и инженерной техникой, беспилотными летательными аппаратами, современными средствами связи.

Совместно с пограничными ведомствами и международными организациями в рамках реализации действующих проектов технической помощи, экспорта образовательных услуг, оказания безвозмездной спонсорской помощи Госпогранкомитетом было освоено более 2,6 млн долларов США. Эти средства направлены "не только на повышение эффективности охраны белорусской государственной границы, но и в целом на обеспечение безопасности в регионе".

Международное сотрудничество будет касаться и подготовки пограничных ведомств Беларуси и Латвии к совместному проведению чемпионата мира по хоккею в 2021 году (создание контактных пунктов в аэропортах и территориальных органах погранслужбы на общей границе).

Вдоль белорусско-литовской границы планируется создание волоконно-оптической системы связи (расходы составят 3,3 млн евро), срок реализации — 2019—2021 годы, на польском направлении — оснащение подразделений комплектами оптико-волоконной сигнализационной системы периметровой охраны, автомобилями и иной техникой на 900 тыс. евро.