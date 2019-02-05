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Дата распечатки: 05.02.2019 17:59
 
05.02.2019 17:38 Общество

Кроме Минска сообщение о минировании получили также в одном из офисов "Белавиа" в Витебске

Минск, 5 февраля. Кроме Минска сообщения о минировании получили также в одном из офисов компании "Белавиа" в Витебске. Это следует из релиза пресс-службы УВД Витебского облисполкома. 

"Неизвестный сообщил о минировании здания на проспекте Строителей. В связи с поступившим сообщением о заминировании одного из офисов "Белавиа" кассир витебского филиала позвонила в милицию", — говорится в сообщении. 

К зданию были направлены саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524, а также следственно-оперативная группа Первомайского РОВД. Сотрудники милиции эвакуировали из здания около 10 человек. Обследованы также офисы рядом с авиакассой. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. 

Как сообщалось ранее, 5 февраля в 11.20 в минскую милицию поступило анонимное сообщение о минировании здания по адресу ул. Ленина, 18, где расположен офис продаж компании "Белавиа". В здании провели эвакуацию, там работали сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа. 

Следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы также работали в офисе компании на улице Немига. 

По факту ложного сообщения о минировании здания по улице Ленина в Минске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности), отметили в Следственном комитете. 

Сообщение о минировании одного из офисов "Белавиа" поступило на электронный адрес авиакомпании 5 февраля. Сотрудники компании обратились в милицию. "Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливается личность автора сообщения", — отмечает СК.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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