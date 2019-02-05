Обзор важнейших событий 5 февраля 2019 года

Минск, 5 февраля. Литовская разведка, проанализировав характер отношений Беларуси и России, связала с Минском ряд угроз национальной безопасности. Это следует из отчета "Оценка угроз национальной безопасности — 2019", подготовленного Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и вторым следственным управлением при Министерстве национальной обороны Литвы. Документ в большей степени посвящен оценке угроз безопасности Литвы, исходящих от России. Беларусь рассматривается как фактически подчиненное РФ государство, которое во многом будет действовать в ее интересах. В отчете говорится, что Беларусь наиболее подвержена российскому влиянию среди всех стран, соседствующих с Литвой.

О намерении разобраться с возможным демпингом белорусских лифтостроителей заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это, вообще-то, неплохо. Но если она не совсем добросовестная, [неразборчиво], иными словами, там объем дотаций на уровне демпинга, то это, конечно, повод для того, чтобы разбираться", — сказал глава российского кабинета в ходе посещения Щербинского лифтостроительного завода. "Всякая кооперация должна быть взаимной, и всякое сотрудничество должно быть взаимным, — подчеркнул Медведев, — иначе зачем это надо?" "И если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было. Но мы эти проблемы имеем только с одним государством", — заявил премьер-министр РФ.

Посольство США глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамьи, установленной в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном 25 лет назад. Об этом говорится в заявлении дипмиссии. "Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, — отмечает посольство. — Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Вандалы могут уничтожить скамью, но не то, что она собой олицетворяет. Место раздумий для посетителей Куропат, скамья символизирует такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору, а также надежду, что события, которые произошли здесь 80 лет назад, больше нигде и никогда не повторятся". В посольстве подчеркнули, что акт вандализма не повлияет на "поддержку со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также ту конструктивную роль, которую Беларусь играет в регионе".

Помимо "Праздника Независимости" в Минске 24 марта оргкомитет по празднованию Дня Воли планирует провести художественно-историческую выставку и торжественный прием, посвященный 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Решение об этом принято на заседании оргкомитета. Выставка может начать работу в конце февраля или начале марта. В качестве основной площадки для ее проведения рассматривается бар на ул. Володарского, 7, где размещена памятная доска в честь столетия БНР. Ее планировалось установить на соседнем здании, однако столичные власти, несмотря на предварительную договоренность, до сих пор не сделали этого.

Александр Лукашенко требует прекратить поддержку предприятий, которые не выполняют поставленные задачи. Об этом он заявил на совещании "с экономическим блоком страны". Как сообщает пресс-служба президента, обсуждались различные вопросы — от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий. "Сегодня традиционное совещание с экономическим блоком нашего государства, ядром которого является правительство, — сказал Лукашенко. — Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и Комитета госконтроля, Администрации президента, других структур, мы пригласили сюда руководителей (этих госорганов. — БелаПАН.). Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов".