Посол Пономарев вручил верительные грамоты президенту Венгрии Адеру

Минск, 5 февраля. Посол Беларуси Александр Пономарев вручил верительные грамоты президенту Венгрии Яношу Адеру. Как сообщает пресс-служба МИД, церемония состоялась 4 февраля.

В ходе беседы Пономарев и Адер констатировали заинтересованность двух стран в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей. Они отметили необходимость совместных усилий для развития взаимодействия в сферах образования, спорта и туризма.

В рамках официальной церемонии Пономарев возложил венок к памятнику неизвестному солдату на центральной площади Будапешта — площади Героев.

Пономарев был назначен послом в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине 13 ноября 2018 года.