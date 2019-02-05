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Дата распечатки: 05.02.2019 10:16
 
05.02.2019 10:00 Политика, Беларусь — Евросоюз

Посол Пономарев вручил верительные грамоты президенту Венгрии Адеру

Минск, 5 февраля. Посол Беларуси Александр Пономарев вручил верительные грамоты президенту Венгрии Яношу Адеру. Как сообщает пресс-служба МИД, церемония состоялась 4 февраля. 

В ходе беседы Пономарев и Адер констатировали заинтересованность двух стран в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей. Они отметили необходимость совместных усилий для развития взаимодействия в сферах образования, спорта и туризма. 

В рамках официальной церемонии Пономарев возложил венок к памятнику неизвестному солдату на центральной площади Будапешта — площади Героев.

Пономарев был назначен послом в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине 13 ноября 2018 года.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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