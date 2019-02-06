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Дата распечатки: 06.02.2019 13:47
 
06.02.2019 12:40 Общество

МВД: В 2018 году милиция зарегистрировала 23 факта ложного сообщения об опасности

Минск, 6 февраля. В 2018 году милиция зарегистрировала 23 факта ложного сообщения об опасности, сообщает сайт МВД Беларуси. 

Двое из звонивших оказались ранее судимыми, 11 находились в состоянии алкогольного опьянения, 7 неработающих, одна из них — женщина.

В 2019 году милиция также фиксировала инциденты, связанные с ложным минированием, в том числе двух учебных заведений — гродненской гимназии и школы в Гомеле. В обоих случаях сообщения оказались неудачной шуткой несовершеннолетних. 

5 февраля в Минске и Витебске из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из зданий, где находятся авиакассы компании "Белавиа". Там работали сотрудники милиции и саперно-пиротехнические группы. Взрывные устройства не обнаружены. 

"К сожалению, такие "шалости" слишком дорого обходятся как государству, так и виновным, — отмечается в сообщении МВД. — Заведомо ложное сообщение об опасности весьма сурово наказывается — от штрафа до лишения свободы. Строгая ответственность за совершение таких действий определена законодательством неспроста. Их последствия причиняют экономический вред как субъектам хозяйствования, так и гражданам. Информация о возможном взрыве может спровоцировать панику, причинить неудобство повседневной жизни людей". 

Кроме того, в случае сообщения о минировании, отметили в МВД, задействуются правоохранительные ведомства, военные, МЧС. В дальнейшем по решению суда все расходы, связанные с работой на "заминированных" объектах, которые проводят правоохранители, возлагаются на виновника преступления.

Уголовная ответственность по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) наступает с 14 лет, поэтому важно говорить о таких вещах с детьми, подчеркивает МВД. "Они должны знать, что с законом лучше не шутить. В любом случае милиция найдет виновного. Независимо от того, звонил он по телефону, использовал интернет или соцсети, ему придется отвечать за свои поступки", — отмечают в ведомстве.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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