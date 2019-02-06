Правительство собирает предложения о замене пластиковых бутылок стеклянными

Минск, 6 февраля. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о поэтапном замещении полиэтиленовой (ПЭТ) тары для розлива питьевой воды и напитков стеклянной тарой. Соответствующее решение утверждено распоряжением премьер-министра от 5 февраля № 33р, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В группу вошли заместители премьер-министра Владимир Кухарев и Михаил Русый, директор государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр экономики Дмитрий Крутой.

Предложения, а также проект комплекса мер по нормативно-правовому и организационно-техническому сопровождению поэтапного замещения полиэтиленовой тары для розлива питьевой воды и напитков стеклянной тарой должны быть внесены в правительство до 15 февраля.

Александр Лукашенко за последние месяцы несколько раз заявлял о необходимости постепенного отказа от использования пластиковой тары, которая наносит вред окружающей среде. Глава государства предложил начать эту работу с бутылок для воды. "Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас", — сказал он 20 декабря прошлого года на встрече с руководящим активом Минска.

Общаясь с учеными после церемонии вручения дипломов докторов наук и профессорских аттестатов 25 января, Лукашенко заявил о необходимости наладить эффективную систему переработки отходов и выработки вторсырья. Обратив внимание на то, что в стране большинство напитков продается в пластиковой таре, глава государства подчеркнул: "Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом". "Тем более, что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать", — добавил он.