Премьер-министр Сергей Румас совершает рабочий визит в Италию

Минск, 6 февраля. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас совершает рабочий визит в Италию. 6 февраля он встретился с заместителем председателя Совета министров Италии, министром экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, это первая на уровне руководства правительств Беларуси и Италии встреча за последние десять лет, что важно для активизации двустороннего диалога.

В ходе переговоров Румас отметил, что Беларусь нацелена на более тесное сотрудничество с Италией. Он предложил возобновить в активном формате работу белорусско-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Глава правительства отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле — товарооборот между Беларусью и Италией в 2018 году вырос по сравнению с 2017-м на 15,2% до 912,7 млн долларов. Румас пригласил итальянские компании реализовывать проекты в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".



Беларусь видит Италию традиционно в числе друзей в Евросоюзе, а также рассматривает как одного из основных экономических партнеров. Вместе с тем, по мнению белорусской стороны, потенциал двусторонних отношений не реализован в полной мере.



Луиджи Ди Майо поблагодарил Сергея Румаса за возможность встретиться лично и обсудить широкий круг вопросов белорусско-итальянского взаимодействия.



Глава белорусского правительства пригласил Ди Майо посетить Беларусь, а также поболеть за итальянских спортсменов на II Европейских играх в Минске.

Италия традиционно входит в число важных торговых партнеров Беларуси, отмечают в правительстве. Наибольшую долю в белорусском экспорте заняли калийные удобрения, металлопродукция, мебель, лесоматериалы. В целом поставки в Италию велись по 188 товарным позициям. Оборот услуг с Италией в январе—ноябре 2018 года вырос на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го до 63,6 млн долларов. Основной объем белорусского экспорта пришелся на транспортные услуги (70,1% общего объема).



В январе—сентябре 2018 года из Италии привлечено инвестиций на 18,7 млн долларов (158,3% к аналогичному периоду 2017 года). В Беларуси действуют 263 предприятия с итальянским капиталом (в том числе за 2018 год добавилось около 20 компаний).