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Дата распечатки: 06.02.2019 16:51
 
06.02.2019 16:13 Фото

Минская международная книжная выставка-ярмарка

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6 февраля торжественно открылась XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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Среда, 06 Февраль 2019, 16:51
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