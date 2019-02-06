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Дата распечатки: 06.02.2019 12:16
 
06.02.2019 11:40 Фото

Прощание с переводчиком Василем Сёмухой

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6 февраля в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского проходит прощание с переводчиком Василем Сёмухой.

Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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Среда, 06 Февраль 2019, 12:16
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