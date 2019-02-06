06.02.2019 11:40 Фото
Прощание с переводчиком Василем Сёмухой
6 февраля в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского проходит прощание с переводчиком Василем Сёмухой.
6 февраля в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского проходит прощание с переводчиком Василем Сёмухой.
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