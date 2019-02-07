Лукашенко: Сегодня уже никто не говорит, что наша национальная валюта такая-сякая и не такая

Минск, 7 февраля. Александр Лукашенко констатирует спокойствие на финансовом рынке и отсутствие каких-либо настороженностей в связи с этим в обществе. Об этом он заявил 7 февраля на встрече с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром, сообщает пресс-служба президента.

Обсуждалось проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля. По словам главы государства, дата 25-летия национальной белорусской валюты должна прозвучать в обществе, и он поинтересовался предложениями руководителя Нацбанка на этот счет.

"Кто как ее (национальную валюту) называл: зайчиком и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному Совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу, — отметил Лукашенко. — Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая".

Говоря о текущей ситуации, глава государства констатировал спокойствие на финансовом рынке и отсутствие каких-либо настороженностей в этой связи в обществе. "Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности", — заявил белорусский руководитель.

Лукашенко напомнил, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности. "Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам", — отметил глава государства.

Как сообщал БелаПАН, Национальный банк инициирует законодательное закрепление за собой функции обеспечения в Беларуси финансовой стабильности. По мнению регулятора, текущая правовая локализация ответственности Нацбанка исключительно в рамках мониторинга финансовой стабильности совместно с правительством ограничивает выработку и реализацию мер по обеспечению стабильности.

Предполагается подготовка проекта указа президента, регламентирующего институциональную инфраструктуру обеспечения финансовой стабильности, уточнение функций вовлеченных государственных органов, наделение их требуемыми полномочиями, в том числе связанными с доступом к необходимым данным.